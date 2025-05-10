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娛樂 最新消息

鍾欣凌扮小三滾床林俊逸 丁寧拜六禮拜耍MAN

鍾欣凌（右）在戲裡與已婚主管林俊逸搞不倫，兩人有火辣滾床戲碼。（華視、公視台語台提供）鍾欣凌（右）在戲裡與已婚主管林俊逸搞不倫，兩人有火辣滾床戲碼。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在《拜六禮拜》飾演地方電台主持人和丁寧、孫淑媚飾演好閨密，劇中她與主管林俊逸上演不倫戀，兩人在滾床單時，身為小三的她，逼問：「你什麼時候要離婚？」鍾欣凌分享對角色「瑞秋」的體認：「她就是一個很需要覺得自己是被呵護的人。」

丁寧（右起）、鍾欣凌、孫淑媚在《拜六禮拜》飾演熟齡閨密。（華視、公視台語台提供）丁寧（右起）、鍾欣凌、孫淑媚在《拜六禮拜》飾演熟齡閨密。（華視、公視台語台提供）

丁寧飾演母胎單身的水電工，她不只要讓言行舉止「MAN一點」，更要挑戰騎打檔車。劇中被相親對象挖苦「都50歲了，還在妄想談純情戀愛。」她聽到後對著相親對象的背影大吼：「老娘才47歲！」這個怒吼不只是更正年紀，更是吼出肩負年齡和家庭期望的壓力。

孫淑媚化身專演八點檔小三的女演員「蕭如如」，在錯失演出電影、成為影后的機會後，決定回到家鄉開一間名為「蕭吧」的小酒吧，透過唱歌喝酒來讓自己放個長假。孫淑媚受訪時談起這個角色讓她有很深的感觸，作為演員「到底是要麵包？還是藝術？」

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