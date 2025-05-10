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娛樂 最新消息

張雅琴飛美出席女兒畢典 年代晚報洪培翔代班

張雅琴將告假《年代晚報》飛美參加女兒（左）畢業典禮。（年代提供）張雅琴將告假《年代晚報》飛美參加女兒（左）畢業典禮。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「戰神主播」張雅琴在年代播報幾乎全年無休，昨向電視台告假兩周，將飛往美國出席女兒Jennifer的畢業典禮，預告五月底就會回歸，《年代晚報》暫由洪培翔代班，這也是洪培翔換新東家後首亮相，洪培翔坦言有壓力但會用自己的風格為觀眾播報。

洪培翔將代班《年代晚報》直言有壓力。（年代提供）洪培翔將代班《年代晚報》直言有壓力。（年代提供）

張雅琴將從5月12日起告假兩周，要與老公到紐約哥倫比亞大學參加女兒的畢業典禮；不過張雅琴依然心繫主播台，決定將代班主持棒交給洪培翔負責，並預告5月26日回歸，不會讓觀眾等待太久。

張雅琴稱讚接下代班主持的洪培翔很優秀，希望大家繼續支持，洪培翔則說：「這是年代新聞台招牌，確實有壓力」，提到張雅琴一直是他學習的對象，盛讚張雅琴犀利批判風格是無法被複製模仿的，洪培翔表示將延續他以往沉穩的主持風格，用「最熟悉的味道」繼續為觀眾整理每日重點新聞。除了代班主持，洪培翔也透露新節目正在籌備中。

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