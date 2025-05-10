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《人物專訪》黃河熱愛演戲 副業延續表演教育

黃河幻想自己會是個超寵女兒的爸爸。（記者潘少棠攝）黃河幻想自己會是個超寵女兒的爸爸。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

黃河17歲參與《危險心靈》出道，並以該作拿下金鐘戲王，他入行18年，以穩健的步伐闖蕩演藝圈，但演員的收入不穩定，收支難以達到平衡，所以他3年前與朋友合資成立表演教育品牌「拍手」。

黃河與好友「臺台」吳芮甄合夥成立表演教育品牌「拍手」，兩人分工明確，他負責表演技術專業，臺台掌管公司營運及規劃，「我們的共識，就是不做賠錢的事，所以公司經營得還算不錯。」公司成立的這3年來，在穩健中成長，既教學又製作，讓黃河得以在表演與經營間找到平衡。

黃河自認不是多產型的演員，但平均一年會有一個主要的作品推出，他慶幸自己早早入行拍片，在導演易智言的而提面命下，深知演員的收入不穩，也不斷被提醒「要儲蓄、要理財。」這些良言他都有聽進去，20歲開始有儲蓄、理財的習慣。

黃河熱愛演員這份工作，雖然21歲曾萌生轉行念頭，但他始終沒有真正放棄，隨著年紀的增長，也面臨收入不穩定的現實面，他的內心出現了其他選擇，「我的選擇不是轉行，而是選擇一個和演藝相關的行業，因為我還是很喜歡演戲。」所以他藉由身為演員的專業，發展出另一個面向、同時也能賺取收入的副業，「表演是一種生活方式，我想一直演下去。」

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