《人物專訪》黃河拍黑潮 被逼真接生戲嚇壞

黃河對婚姻、家庭充滿好奇，認為是人生的歷程。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

黃河在客台影集《星空下的黑潮島嶼》詮釋遭陷害成政治犯的外科醫師，劇中挑戰多場醫療戲，包括真實感爆棚的剖腹產場景。他大讚美術組的道具超逼真，連嬰兒模型都栩栩如生，讓他直喊：「我嚇死了！」

驚訝乾淨道具嬰兒 出生全身血和黏液

黃河對接生戲印象深刻，因為美術道具過於逼真，「嬰兒實在太像了，一開始看是乾淨的，但從腹中拉出來，全身都是血和黏液，看到嚇爛耶！」讓他感到壓力山大的是剪臍帶，「臍帶的長度是固定的，只有2次重拍機會，壓力超大。最後拍了2次，剪到拍不了為止。」

請繼續往下閱讀...

黃河對於婚姻、家庭充滿著好奇，認為是人生的歷程，「我想要體驗結婚、迎接生命，但一切隨緣。」未來是否會陪伴另一半進產房？他說：「當然要進去！這是一種無法重來的體驗。」

黃河（中）拍攝《星空下的黑潮島嶼》接生戲，被夏騰宏（左）手中血淋淋的道具嬰兒嚇到。（客家電視台提供）

好奇婚姻家庭 自認會寵女兒放養兒子

倘若當了爸爸，他會讓孩子自由成長，「我有想過未來會有1、2個小孩，但這不是我能決定的，要問那一位對象。」若有女兒，他自認會是個超寵前世情人的爸爸，「可是我一定會很崩潰，會擔心她到死掉。」開玩笑說兒子就隨便養，反差極大。

黃河為戲理平頭，媽媽看到嚇了一跳，對於這樣的改變，他早已習以為常，外型上的改變，幾乎不太會和家人報備，打趣說：「除非是出家或出櫃，才會特別和家人說。」

習慣角色變身 自招被虧邋遢到不堪入目

黃河談到，角色的沉重感會滲透到生活中，此次演「羅有得」未帶來負面影響。身邊的朋友早已習慣他的「角色變身」，甚至能從他的舉止或髮型猜測他正在飾演什麼樣的角色，「我做過光頭、染金髮、暴走族造型，外型上的轉變很好玩，這是平常不會有的造型，我私底下屬於邋遢派。」至於有多邋遢？他自招曾被導演易智言以「不堪入目」形容。

黃河先前在《模仿犯》有突破性演出，還被評是劇中最難演的反派，因角色情緒過於爆裂，他拍完後和經紀人說：「先不要接爆裂悲慘的戲，如果下一部又是這種，我會認真考慮一下。」但這回在《黑潮》的角色也相當沉重，他分享「羅有得」經歷了許多痛苦及困難，「可是他最終還是選擇相信愛與希望，用醫生的本能幫助他人，對他來說是一種治癒與調整。」他開心這次可以接到羅有得這個角色。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法