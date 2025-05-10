炎亞綸將登炎上挨轟 笑言自己刀槍不入

炎亞綸將參加《炎上BURN》不怕網友惡評，笑稱自己有鋼鐵般的心志。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕炎亞綸2年前深陷感情爭議，去年才挺過官司復出，他昨出席香水品牌代言活動，提到最近忙著籌備專輯以及寫劇本，一年來瘦了10公斤，今年7月他將參加薩泰爾脫口秀節目《炎上BURN》，消息曝光隨即引起熱論，有人拿黃子佼與他並論，炎亞綸停頓許久才鬆口回答，認為兩個事件不太一樣。

日前薩泰爾宣布炎亞綸將參加《炎上BURN》，雖有不少網友看好，但仍有人留言怒轟：「現在流行請前科犯上節目？下次是不是要找黃子佼了」，針對網友留言，炎亞綸停頓許久，「（這題）沒有答案，我覺得我很清楚我是怎麼樣的人，如此就夠了。」也說不擔心網友攻擊，笑說自己刀槍不入、擁有鋼鐵般的心志，認為這樣型態的節目本來就是用來大開玩笑，只要放得開就會好玩。

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母親節將至，炎亞綸說有送生乳捲給媽媽，最近也會一起吃飯，而好友鬼鬼將迎來第一個母親節，他則笑說要送代言的香水給她，不過因為雙方都忙，至今還沒看到鬼鬼的孩子，「我有跟她說需要幫忙照顧可以跟我說，但我心裡想著千萬不要，我很怕抱小孩，會太緊張抱到流汗。」

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