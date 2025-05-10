江蕙嗨收母親節禮物 直讚周董送到心坎裡 二姐唱二休一備戰演唱會

周董（左）與江蕙總是互挺彼此，感情 相當深厚。（杰威爾提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕母親節將至，與「二姐」江蕙情同姐弟的「周董」周杰倫貼心送上母親節禮物，讓二姐非常感動，她直呼：「演唱會只剩下兩個月。真的要好好保養了。」周董完全送到心坎裡，且二姐現在的練唱狀況愈來愈好，近期都是「唱二休一」，為的就是找回昔日的熟悉感。

周董貼心送上母親節禮物，讓正在準備演唱會的二姐非常感動。（翻攝自網路）

相隔十年，歌迷終於盼到二姐再度舉辦「2025江蕙演唱會」，二姐7月11日至26日將在高雄巨蛋開唱，台北小巨蛋則從8月8日至9月1日接續登場，將演唱20場，她早已進入籌備期，積極健身、注意營養，和過去不同的是，這次心情並不緊張，二姐專心的把歌準備好，其他就交給自己非常信任的製作團隊。

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去年底，周董搶先群星登上台北大巨蛋連唱4場，二姐天天都到場支持，時間允許的話，彩排時也會現身，二姐不僅是周董演唱會首場的嘉賓，第3場她在後台和周董的兒女玩得正開心，臨時被周董請上台，也是穿著輕鬆的休閒服就登台，足見她有多疼周董，情義相挺到底。

二姐與周董的感情就如同家人一般，周董、昆凌迎來第三個寶貝女兒時，她像「姑姑」一般幫忙分送喜糖，周董的小孩也叫她「姑姑」，過年時會等著「姑姑」發紅包，周董家的貴賓犬也很愛二姐，因為二姐常備有小零食。像母親節這樣的重要節日，周董自然更不會忘記二姐。

迎接二姐開唱，粉絲都敲碗周董擔任嘉賓，不過其實就算是過往二姐的演唱會邀來嘉賓，她都沒有開過口、盡量不麻煩到朋友，通常是主辦單位有想法，因此這次回歸舞台，首要任務她還是會先把自己的部分做好，盡情享受重拾麥克風的重要時刻。

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