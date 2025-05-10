金秀賢被爆嘿咻國二金賽綸、派殺手滅證 公司斥無稽之談追加提告

金賽綸案一波未平一波又起，爆料音檔的真實性，現在雙方各說各話。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢、金賽綸案更加撲朔迷離，金賽綸家屬在7日委託橫豎研究所，公開金賽綸過世前一個月的音檔，直指金賽綸在國二時就與金秀賢發生關係，金秀賢方甚至派出兩名殺手要滅證。金秀賢經紀公司忍無可忍，昨發聲明稱都是子虛烏有，追加控告橫豎研究所和金賽綸家屬涉及誹謗及違反跟蹤犯罪處罰法。

金秀賢被爆料與國二的金賽綸發生關係，經紀公司發聲明否認。（資料照）

金賽綸家屬在7日再度委任律師、《橫豎》主播金世義開記者會，內容勁爆，包括金秀賢與國二的金賽綸發生性關係，金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST還想以40億韓元（約台幣8624萬元）收買持有音檔的爆料者，之後還派出兩名殺手赴美要殺了他，爆料者還因此被砍傷。

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金秀賢公司昨發聲明，稱上述說法都是荒謬的無稽之談，就一般人的常識來看也難以接受。至於爆料者妻子感謝元斌妻子帶給金賽綸家屬安慰一事，元斌公司罕見發聲，根本不知道對方為什麼要感謝元斌，元斌除了悼念死者之外，與其他事情都沒有關係。

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