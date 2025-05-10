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娛樂 最新消息

宋智孝當海女險窒息直呼快死了 挑戰潛進台灣怕有鯊魚

宋智孝被邀請來台灣拍攝第二季，卻只關心海鮮是否好吃、有沒有鯊魚的存在，笑翻大家。（BBC Studios提供）宋智孝被邀請來台灣拍攝第二季，卻只關心海鮮是否好吃、有沒有鯊魚的存在，笑翻大家。（BBC Studios提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕宋智孝來台宣傳實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，前天接受訪問稱許多海女一輩子只當海女，永不退休。出道25年的宋智孝有感而發，表示身為演員的她也會把這份工作做到不能做為止，不斷呈現更好的面貌，並把好的心態傳承下去。

宋智孝自嘲浮出水面的表情很醜，但比起外表美醜，她更在乎是否能活命。（BBC Studios提供）宋智孝自嘲浮出水面的表情很醜，但比起外表美醜，她更在乎是否能活命。（BBC Studios提供）

宋智孝在節目中成為海女學徒，她說媽媽是游泳選手，阿姨則是海女，對水並不陌生，不過要在沒有氧氣瓶的情況下深潛到20公尺的海底，又是另一回事。宋智孝透露自己差點窒息，直呼：「好像快死了！」浮出水面時表情都很醜，因為根本沒辦法想美不美，只有想活命的掙扎。此外潛水後還要面臨水壓的問題，如果耳鼻的壓力未獲平衡，很可能出現出血的狀況，宋智孝不願透露是否出血，賣關子說：「看第3集就知道！」

宋智孝在「大海中唯一的朋友」是身邊的浮球。（BBC Studios提供）宋智孝在「大海中唯一的朋友」是身邊的浮球。（BBC Studios提供）

因為海女下水後會隨著潮流漂浮，一不小心就會迷失方向，這時候浮球的存在就很重要，累了還可以靠著休息，是「大海中唯一的朋友」。在節目結束後，海女也製作了3個迷你浮球給宋智孝當紀念品，甚至還能招財，目前放在她、媽媽及弟弟的房間。

最後宋智孝被邀請來台灣拍攝第二季，她樂意接受挑戰，又搞笑問：「有很多海鮮嗎？如果有，那就去！」卻擔心詢問：「有鯊魚嗎？」沒想到記者竟回應她：「有好吃的鯊魚煙。」宋智孝立刻回應：「這不是好不好吃的問題！」笑翻眾人。節目將於明天起搶先在BBC Earth頻道與BBC Player平台首播。

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