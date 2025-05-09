宋智孝苦練潛水 變身海女大冒險

宋智孝昨身穿白色禮服，活力滿滿向台灣粉絲打招呼。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕宋智孝暌違7年半很開心再次來台，昨天出席實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》首映會，工作之餘，還到信義區的露天餐廳用餐，並希望能夠品嘗火鍋。不過她笑說沒被認出來，自嘲「可能是我沒化妝吧」。

宋智孝在節目中挑戰當韓國海女，必須在短短一個月內彌補30年的磨鍊差距，因此受到了嚴格的訓練。她分享，小時候住在海邊，去游泳、下水都不是問題，但潛水卻另當別論，十分困難，且要向外界傳達海女文化，也不是簡單的事。

請繼續往下閱讀...

在體驗的過程中，海女們沒有把她當作「藝人宋智孝」，而是將她當成「普通人宋智孝」，海女們雖然不擅長表達，不過一些小舉動讓宋智孝心很暖，「這個給妳吃、那個也給妳吃，她們沒有把我當作特別的人，我感覺融入了她們。」

宋智孝笑說難得成為備受歡迎的老么，因為海女們常常對她「放水」，且很照顧她，而宋智孝也因為想要受到喜愛而非常努力，更用中文表達決心說出「加油」！宋智孝也很想見見台灣海女們，希望台灣、韓國的海女有合作的機會。

宋智孝開心藉此機會來到台灣，對粉絲大喊：「你們是來看作品的嗎？」結果有人聲稱已經看過了，讓宋智孝疑惑的說：「我都沒看過！你們怎麼能看過，你是員工嗎？」笑翻眾人。該節目將於5月11日起於在BBC Earth頻道播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法