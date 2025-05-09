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PP Krit鬧泰大 浴室激戰Billkin8小時

PP Krit（左二）、Billkin（右二）戴著片中關鍵物品「拳擊手套」催票《冥婚鬧泰大》。（記者潘少棠攝）PP Krit（左二）、Billkin（右二）戴著片中關鍵物品「拳擊手套」催票《冥婚鬧泰大》。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國電影《冥婚鬧泰大》今天上映，昨在台舉行記者會，雙男主角「BKPP」及泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇出席活動，台灣導演程偉豪、監製金百倫則送上3道台灣傳統婚宴料理，現場熱鬧滾滾。

Billkin狂吃紅蟳米糕，不改吃貨本色。（記者潘少棠攝）Billkin狂吃紅蟳米糕，不改吃貨本色。（記者潘少棠攝）

《冥婚鬧泰大》改編自台片《鬼家人》，男主角「BKPP」Billkin、PP Krit再度來台，很感謝台粉的熱情，Billkin表示太喜歡許光漢主演的台片，因此接到邀約時備感壓力；PP Krit開心繼4年前的BL劇之後能再度與對方合作，最印象深刻的是他於浴室騎在Billkin身上的經典場面，一拍就是8小時。PP Krit飾演的鬼「迪迪」原版由林柏宏演出，他自誇是「最性感的鬼」，卻吐槽Billkin是「話很多的鬼，有化妝時才帥的鬼」，笑翻眾人。

台版導演程偉豪、監製金百倫昨特別送上炸花生湯圓、紅蟳米糕及佛跳牆，4人一口接一口，Billkin用中文大讚湯圓「很好、好吃、喜歡」，把佛跳牆喝完之外，又挖了5口紅蟳米糕，大讚非常喜歡米糕，因為就像阿嬤做的粽子一樣，有熟悉的味道，PP Krit也笑說要先離場，先回後台享用米糕。

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