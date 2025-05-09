戴立忍鐵漢柔情 栽在6歲童星眼淚裡

邱凱偉（左起）、高慧君、范宸菲、莫允雯、戴立忍、張捷、蘇達、張書豪拍攝新戲《院長爸爸》，詮釋八仙塵爆後的真實救治歷程。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛電視台新戲《院長爸爸》昨舉行首映記者會，影帝戴立忍相隔18年再度穿上醫師袍，攜手莫允雯、張書豪、邱凱偉、蘇達、張捷詮釋八仙塵爆後的真實救治歷程。從影多年備受推崇的戴立忍，卻坦言被一位6歲半素人童星給打倒，驚呼從沒遇過這樣的演員。

面對演員們相繼告白，戴立忍謙虛說表演像魔術，「一旦說破就沒力量」他說他很依賴拍攝當下的默契與信任感，大讚飾演妻子的莫允雯像美國女孩直率有勁，劇中六歲半的童星「養樂多」更令他招架不住，在拍攝過程中頻頻被小童星的眼淚打亂節奏，足足拍了3次才成功，莫允雯也笑說拍戲時戴立忍急跳腳地告狀：「他弄我！」

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戴立忍透露原本同時接下大愛兩部醫療劇，但最終台方僅保留《院長爸爸》，戲份吃重讓他笑喊：「夏天到了，放暑假！」他過去耗資2000萬買了艘帆船，過上「以船為家」的生活，近來也動念和朋友出海航行至地中海，暫無其他人生計畫。

張書豪近來配合歐陽妮妮直播工作，全家搬到杭州生活，台北杭州兩地跑，4個月大的兒子也成了空中飛人，張書豪早前和歐陽妮妮、陳妍希探班導演林孝謙，他透露恢單後的陳妍希一直都充滿活力，巧的是他兒子「睦辰」竟與陳妍希兒子撞名，笑稱當初是從算命師提供的名字中拼選的，沒料到如此巧合。

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