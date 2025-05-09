92歲經紀人感慨30年 鄧麗君電話約見成永別

鄧麗君日本經紀人舟木稔（左）特地來台上香，她的三哥鄧長富（右）難忘妹妹很貼心。（鄧麗君文教基金會提供）

〔記者陳慧玲／新北報導〕外型甜美、歌聲動人的鄧麗君僅在人間停留42年，粉絲都無限感慨！昨在「筠園」的追思會上，曾和她一起工作長達23年的日本經紀人舟木稔還有她的三哥鄧長富都難忘她貼心的個性。

92歲的舟木稔讚譽鄧麗君：「她過世30年後還是有很多人喜歡、愛戴她，日本年輕朋友也傳唱她的歌。」他最想告訴鄧麗君：「妳還是國際巨星！」

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舟木稔透露：「和鄧麗君相處23年，剛遇到她時覺得非常文靜，很有氣質和品格，但一起工作後發現她很強勢，有意見會表達出來。」

讓舟木稔最感慨的是，30年前鄧麗君過世前一週，她還打電話討論一個錄音行程，當時還約定「下週見面吧！」結果隔一週，「看到新聞她已經在棺木裡了，我非常難過，剛開始以為是假新聞，腦袋空白。」

鄧長富則難忘早年拿公費去美國讀書，當時妹妹鄧麗君在洛杉磯，「她幫我辦附卡、租房子，叫我開她的敞篷名車，我說我怎麼敢開。」結果第二天鄧麗君幫他買了較平價的國民車，三哥說：「她真的很貼心！」

至於經紀人說鄧麗君工作上很強勢，三哥則說：「她要做的事很難阻攔她，只能勸她。」

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