我只在乎你 全球鐵粉追憶鄧麗君

鄧麗君逝世30週年，各地歌迷前來悼念。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／新北報導〕出生於台灣，走紅於國際的歌壇永恆天后鄧麗君辭世30週年，昨天是她的忌日，來自海內外的歌迷齊聚她長眠地金寶山「筠園」追悼她，有歌迷感傷落淚，現場除了「親愛愛樂」演奏她的多首名曲，另外到場粉絲也大合唱《月亮代表我的心》紀念她。

各地粉絲追憶鄧麗君。（記者陳慧玲攝）

由鄧麗君文教基金會舉辦的「鄧麗君30週年筠園音樂會」，除了台灣歌迷參加，另有來自加拿大溫哥華、日本、美國、泰國、香港各地的海外歌迷前來追憶永遠的天后鄧麗君，高齡92歲的鄧麗君經紀人舟木稔也特別從日本飛來台灣為她上香，另外NHK還有《讀賣新聞》等日本媒體也前來採訪。

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「親愛愛樂」演奏鄧麗君代表歌曲。（鄧麗君文教基金會提供）

由鄧麗君文教基金會贊助的南投奧萬大「親愛愛樂」樂團，精心改編演奏多首鄧麗君經典名曲，包括《小城故事》、《甜蜜蜜》，以及她生前也唱過的台語歌《燒肉粽》。

鄧麗君的三哥，也是鄧麗君文教基金會董事長鄧長富談到：「我們延續妹妹生前的大愛精神，透過音樂做公益、做慈善。」因此基金會特別支持理念相同的「親愛愛樂」。

鄧長富也談到，鄧麗君經典歌曲無數，「我和她聊過，她唱每首歌都是敬業的，還說：『這些歌都是我的小孩！』她對《我只在乎你》特別有感情，因為在日本幫她爭取到很多榮譽。」

除了昨天在「筠園」的紀念音樂會，鄧長富也透露，台灣方面灣聲樂團有計畫在10月或11月再舉辦鄧麗君30週年紀念音樂會，另外8月底新加坡會有鄧麗君歌唱比賽，10月初在泰國清邁也會有紀念演唱會，「她在那裡過世的，有紀念意義。」近期各地相關紀念活動要製作追思影片，鄧長富說：「我已經錄了12個影片。」可見雖然鄧麗君離世30年，音樂影響力還是相當大。

昨天鄧麗君大哥鄧長安、姪女鄧永佳等也一同出席紀念追思會，曾照顧她的管家談到：「她是一位彬彬有禮、善良的人，她永遠是我心中的一盞明燈。」至於外界好奇鄧麗君的感情世界，鄧長富說：「我對她感情事情都不談，給予尊重、無可奉告。」

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