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胡瓜入陣男團Ozone 聽到日跑10公里萌退意

胡瓜入陣男團Ozone 聽到日跑10公里萌退意佳辰（左起）、哲言、祖安、胡瓜、煥鈞、文廷、子翔組一日男團。
（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集找來男團Ozone體驗一日男團生活，這也是在演藝圈單打獨鬥的胡瓜第一次組團，讓胡瓜相當興奮，不過聽到「訓練菜單」中一天要跑十公里，胡瓜隨即萌生退意，不過最後還是認命跟著跑步，讓他直呼彷彿回到過去陸戰隊當兵時期。

胡瓜（左三）練舞一度起不了身，Ozone成員們急著上前關心。（翻攝自YT）胡瓜（左三）練舞一度起不了身，Ozone成員們急著上前關心。（翻攝自YT）

胡瓜一行人在河濱練跑的氛圍讓胡瓜想起當兵回憶，當時都要跑完步才能去刷牙洗臉吃飯，而Ozone平時跑步會加上歌唱訓練，一邊增強體能的同時也一邊訓練肺活量和在舞台表演唱歌的穩定度，讓胡瓜驚嘆現在的偶像訓練真是完善。

結束跑步後胡瓜緊接著被帶去練舞，Ozone還為了胡瓜特別編排舞蹈，在進行暖身時，胡瓜有些動作稍微吃力，起身時還有點爬不起來，Ozone見狀全部圍上協助，讓胡瓜忍不住吐槽：「你們不要像照顧老人好不好！」而在不斷反覆練習下，胡瓜最後成功和Ozone合體齊跳、毫無違和感。

結束行程後胡瓜帶著Ozone到火鍋店大啖美食，聽到成員當練習生時有體重限制，如果未達標就要加強訓練，對此胡瓜相當心疼，特別吩咐Ozone要好好吃飯，他也分享面對酸民留言該如何調整心態，提到有建設性的留言他會給予回覆並吸取建議，為了罵而罵的留言則不予理會。

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