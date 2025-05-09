蕭煌奇騎車載琳誼 MV挑戰不可能任務 許願一起解鎖開飛機

蕭煌奇（左）和琳誼拍MV，吃了不少美食和冰品。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇個性幽默，常拿自己開玩笑，以前不介意使出「地獄梗」說要開車，上萬網友爭相想搭，這次他助陣金鐘得主琳誼拍MV，終於達成不可能的任務，騎機車載她「上路」。

蕭煌奇（左）在MV中騎機車載琳誼，挑戰不可能的任務。（相映音樂提供）

琳誼推出全新創作專輯《名偵探琳誼My Ring World》，幸運和蕭煌奇合唱新歌《帶你去逛街》，兩人還聯手創作詞曲。

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MV劇情中，蕭煌奇要騎著WeMo共享機車載著琳誼穿梭大街小巷，品嘗冰豆花、炸蚵嗲、鹹酥雞等夜市美食，《夜市王》的美麗本人也客串各個小吃攤的老闆。

為了讓蕭煌奇能「騎」機車，劇組把機車固定在機關上，再由汽車在前方引導前進，兩人戴上安全帽用最安全的方式達成任務。琳誼興奮大喊：「非常酷！」

蕭煌奇玩得不亦樂乎，開玩笑說：「騎車很好玩，解鎖交通工具，下次要挑戰開飛機。」琳誼立刻說：「那開飛機也要載我。」蕭煌奇大讚琳誼是個非常開朗溫暖的女孩，鼓勵她未來有更多好的創作。

琳誼6月15日將在「SUB」Live House舉辦「名偵探琳誼」新專輯演唱會，門票5月16日中午12點在iNDIEVOX售票系統開賣。

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