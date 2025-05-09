澎恰恰爆8千萬債務未還 金主聯合控訴慘遭牽連被黑道逼債

澎恰恰欠債近5年，據傳尚有高達8000萬未償還。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕澎恰恰於2020年公開坦承欠下2.4億元鉅額債務並宣布破產，當時獲得不少金主伸出援手協助度過難關。豈料事隔5年，債務問題未解，金主簡博士昨召開記者會，代表多位投資人公開控訴澎恰恰持續跳票、不履行承諾，目前尚有近8000萬元債務未償，讓金主遭受牽連，妻離子散、被黑道逼債追殺，「所有幫過澎恰恰的人，最後都變成罪人。」

澎恰恰金主簡博士（左）公開控訴澎恰恰欠債內幕，稱對方持續跳票、不履行承諾。（記者陳奕全攝）

簡博士表示，澎恰恰雖在演藝圈深受肯定，但他私底下多次跳票、信口開河，讓協助過他的親友及投資人深感失望。他指出，澎恰恰的債務來源大致可分為三類，其一為約60名親友借款，累積金額逾4000萬元；其二為30多位地下錢莊金主，部分人願意只拿回本金不計利息；第三則是兩位重量級地下金主，總體估算，目前仍有高達8000萬元債務未清。

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簡博士更透露，澎恰恰的經紀人多多也深受其債務問題所累，不僅替他承擔了逾200萬元債務，還被要求協助處理高達4000多萬元的合約協商事宜，「多多真的幫太多忙，我很同情她。」

經紀人請債主統一透過法院扣款償還

對此，多多澄清自己並沒有幫忙扛債，只是幫忙澎恰恰聯繫債主，且身為經紀人，原就有義務協助藝人承接工作、處理債務並與債主溝通，強調目前已請債主們統一透過法院申請支付命令，未來將從澎恰恰的收入中進行扣款償還。

至於當初會主動聯繫簡博士，多多說是因為不希望出現「雙頭馬車」經紀混亂的情形，「簡先生所稱的4000萬合約，是因為他當時自己跟週刊說他是個澎哥的經紀人，才問他要不要乾脆把經紀約和4000萬合約都給他，因為經紀約不能這樣雙頭馬車，會很麻煩。」

對於金主的指控，澎恰恰昨天並沒有多做回應，但卻在臉書悼念日前驟逝的《超級夜總會》監製楊煥，感念其與前妻江泳錡過去默默變賣股票、基金助其度難關，讓他感動不已，直言：「此恩情無價，我永記於心。」

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