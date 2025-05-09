阿湯哥讚團隊像大家庭 保密《最終清算》下一步

賽門佩吉（左起）、龐克萊門捷夫、湯姆克魯斯、海莉艾特沃、格雷格塔扎戴維斯以及導演克里斯多夫麥奎里，昨一同出席《不可能的任務：最終清算》首爾記者會。（UIP提供）

〔記者許世穎／首爾報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯昨在首爾宣傳新作《不可能的任務：最終清算》，由於該片一直盛傳是「完結篇」，他表示確實可以視為系列30年來集大成之作，也是一個階段的總結，「至於其他的部分，我們就先放到一邊吧，現在就好好享受這部電影！」仍不輕易透露未來走向。

阿湯哥開心表示，從4歲起就夢想環遊世界拍電影，「韓國一直是我夢想的一站，我已經來了12次，這就可以證明一切，能來這麼多次是我的榮幸！」他感謝影迷一路相挺，也說能每天做自己最愛的事是特權，「我非常珍惜這份工作。」

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片中他挑戰飛機上爬行、高空跳水、深潛等極限特技，再次展現敬業精神，感謝導演克里斯多夫麥奎里宛如創作上的兄弟，「我們就像片中IMF團隊（不可能任務情報局）一樣緊密」，更說和演員們就像個大家庭。

記者會上海莉艾特沃聽到阿湯哥已經62歲，當場驚呼：「什麼？我以為你才30歲！」逗得全場大笑。賽門佩吉也回憶在電影院看第一集才26歲，「從未想過能參與其中，更沒想到會和湯姆成為朋友」，阿湯哥立刻打趣回：「26歲？你那時應該才10歲吧！」相當幽默。

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