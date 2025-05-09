阿湯哥手比愛心 喊想念台灣粉絲

湯姆克魯斯昨出席《不可能的任務：最終清算》接受台媒訪問，開心喊愛台灣。（法新社）

〔記者許世穎／首爾報導〕電影《不可能的任務：最終清算》全球巡迴宣傳正如火如荼展開，昨前進第二站首爾，繼下午的海外媒體記者會後，晚間於首爾樂天世界樂園舉行盛大首映會，吸引近千名影迷到場朝聖。「阿湯哥」湯姆克魯斯接受台灣媒體訪問時當場表示「我愛台灣」，更說想念台灣粉絲，「我在那邊有很多朋友，希望下次能再訪台灣！」

湯姆克魯斯昨出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，簽名拍照來者不拒。（記者許世穎攝）

阿湯哥再度和導演克里斯多夫麥奎里以及主要演員賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯等人一同出席，面對熱情粉絲簽名、合影互動長達3小時，展現超高親民力。

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首爾宣傳新片撂韓文「莎朗嘿唷」

熱愛K-POP的賽門佩吉在舞台上頻用韓文向粉絲喊話，更貼心教阿湯哥用韓文喊出「莎朗嘿唷」（我愛你），讓全場爆出熱烈尖叫聲。阿湯哥也再次表示，拍攝該片時就幻想著把這部片帶給粉絲，「感謝你們一直支持、在這裡力挺，因為我們是為你們而拍的！」

寵粉無極限的阿湯哥更是全場走透透，不僅耐心完成每一位粉絲的簽名、合照要求，還時常回頭關照後排未被注意的粉絲，首映活動一路熱鬧進行到晚間8點才圓滿落幕。昨天結束首爾行程後，劇組也隨即前往倫敦，繼續進行下一站宣傳。

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