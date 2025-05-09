《不可能8》神級特技 阿湯哥搏命「機翼行走」

湯姆克魯斯為宣傳《不可能的任務：最終清算》第12度訪韓，創下好萊塢巨星紀錄。（UIP提供）

〔記者許世穎／首爾報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》，昨在首爾舉行記者會，這是他第12次訪韓，創下好萊塢明星之最。談到片中驚險萬分的「機翼行走」特技，他笑說：「看起來很可怕？拍起來更可怕！」面對韓媒搞笑提問「你是攀在機翼上來的嗎？」他秒接梗回：「當然是啊！」展現親和魅力。

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》驚險攀在飛機外，還在機翼上行走。（UIP提供）

堅持不用替身 視每一次拍攝為進修

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里再度合作《不可能的任務：最終清算》，直說他就像自己的創意兄弟。（美聯社）

阿湯哥昨率導演克里斯多夫麥奎里與主要演員賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯一同亮相，他提到出道超過40年，始終堅持親自上陣拍攝高難度動作，直言這份執著來自自學電影的決心，「因為我沒有上過電影學校，片場就是我的教室，從入行第一天起我就積極學習說故事的方法，把每一次拍攝都視為進修。」

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這份精神也貫穿《最終清算》的製作過程，阿湯哥說和導演麥奎里合作19年，始終秉持「把上一部學到的東西帶進下一部」的原則，從飛機、直升機、摩托車到這次站上雙翼機，他說：「我為自己設定目標，然後一項項完成。」

花數年準備 完成高強度走翼＆呼吸訓練

談及最受矚目的「走翼」場景，阿湯哥坦言設計這場戲花了數年時間，還兩度飛回南非拍攝，從飛機選型、攝影機架設到風速測試，全都精密規劃，透露所使用的雙翼機已有80年歷史，拍攝時飛行時速更高達225公里，「風太大了，我真的會喘不過氣。就連把臉探出車外都不容易，更別說整個人站在飛機外。」

被問到會不會害怕，阿湯哥坦言：「我真的很怕。」不過他也說，為了這場戲進行了高強度的走翼訓練與呼吸訓練，「這份工作要求非常高，我只能用更強的空間感知能力來應對。」阿湯哥與導演持續以《不可能的任務：最終清算》挑戰極限，也再次實踐了他對電影的信念，用行動訴說故事，電影將於5月17日在台上映。

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