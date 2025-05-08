江泳錡前夫楊煥驟逝 楊繡惠嘆喝酒沒節制

江泳錡（左）悲痛證實楊煥驟然離世。

（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎、傅茗渝／台北報導〕《超級夜總會》前監製楊煥（本名楊煥喻）昨清晨驟然離世，其社群驚曝「我先走一步到另一個世界」，後續未完成工作將由前妻江泳錡打理，對此江泳錡悲痛證實死訊，雙方好友楊繡惠則直呼今年初與楊煥才見過面，感慨世事無常。

楊煥2019年與本土劇女星江泳錡結婚，不過兩人在2023年結束婚姻，儘管已離婚，兩人仍有情誼牽絆，江泳錡還原事發時，楊煥與友人聚餐疑似頭部撞擊昏迷，她接獲消息後趕赴現場，目睹友人急救，隨後楊煥由救護人員緊急送醫搶救，仍不幸撒手人寰。她哽咽自責：「我是不是欠他？在救護車上我還禱告，能不能把我的生命分一點給他。」

請繼續往下閱讀...

江泳錡也透露，楊煥對當年無預警離開《超級夜總會》節目耿耿於懷，如今她只能含淚協助前夫家人處理後事，送他最後一程；楊繡惠則感嘆自己與楊煥認識20多年，上次見面還一起喝酒、互相鼓勵，「他才40幾歲耶，他什麼都很好，就喝酒不會控制，他是個老好人，失去他對我們來說很難過。」

<tag_a>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</tag_a>

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法