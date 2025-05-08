動物同學記錄校園生態 白心儀受封最佳放鳥人

白心儀與團隊歷時2年完成校園生態紀錄片，被野生動物保育團體封為最佳放鳥人。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕校園生態紀錄片《我的動物同學》昨舉行首映會，身兼主持和製作的白心儀與攝影團隊歷時兩年，走訪全台多所校園，記錄人與野生動物的真實互動。談及生態議題，白心儀指出流浪犬是穿山甲的最大威脅，會直接攻擊並咬斷尾巴，呼籲社會正視流浪犬管理問題。

白心儀坦言拍攝過程挑戰重重，不僅需面對環境不確定性，她本人還曾遭白鼻心咬傷，緊急打破傷風；攝影人員則常被螞蟻爬滿全身，吃足苦頭。她也分享最感人的一幕，是見證穿山甲媽媽做超音波檢查，乖巧模樣與寶寶的心跳聲讓人動容。

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白心儀近年走訪全台50所學校演講，發現學生對石虎、穿山甲等本土動物充滿熱情，今年紀錄片便以校園為場景、學生視角出發，呈現最接地氣的生態故事；她也笑說：「我應該是參與動物野放最多的媒體人了，還被野生動物保育團體封為最佳『放鳥人』。」盼孩子從認識到保護，共創人與野生動物共生的環境。

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