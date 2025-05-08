白冰冰怕過母親節 花20年走出喪女痛

母親節即將到來，白冰冰怕揭喪女痛，以平常日度過。（記者胡如虹攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前赴新加坡表演，難得與蔡小虎合體唱《小姐請你給我愛》，兩人互動默契佳，被粉絲稱為「最年長的CP」，而面對即將到來的母親節，白冰冰不打算慶祝，她坦言：「我最怕母親節了，以平常日度過。」

母親節將至，不少人都會團聚慶祝，但這天卻是白冰冰最不想面對的日子，「子弟兵們會想買花、買蛋糕陪我吃飯，但他們都有母親，我就叫他們不用來了。」白冰冰以平常心過母親節，「他們（子弟兵）還是會給我卡片和花，但我跟他們說真把我當媽，就努力做好自己的事業，母親節不用特別準備，我不過節，這對我來說就是個平常日。」白冰冰花了20年才走出喪女之痛，之前也透露不去參加婚禮是因為會想到女兒，母親節也難免令她傷感。

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白冰冰近期與眾多歌星李翊君、龍千玉、蔡小虎、沈文程等人到新加坡開唱，白冰冰開心直呼像重返歌廳秀時期，白冰冰此行除了演唱會外，還特別帶了100多名鐵粉同遊星馬和印尼的民丹島，白冰冰在YT節目《誠懇逗陣》分享此趟旅程，影片中不時能聽到粉絲們對她真情告白「冰冰我愛妳」，讓白冰冰聽了很感動。

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