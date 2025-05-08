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〈人物專訪〉潘宇謙不當太子闖歌壇 遺傳好衣Q

〈人物專訪〉潘宇謙不當太子闖歌壇 遺傳好衣Q潘宇謙未來也想成立自己的品牌推出服飾與飾品。
（記者王文麟攝）

記者張釔泠／專訪

香港歌手AP潘宇謙來台發行新EP《想和你》，這次自己擔任造型師打理所有服裝，他大學畢業後差一點要接班家中的成衣代工廠，打趣因為不想被叫做「太子」，所以出去找工作，不過他從小接觸這個產業、培養了好「衣Q」，未來也想成立自己的品牌推出服飾與飾品。

潘宇謙透露媽媽是女強人，家中事業都是她在管理，最感謝媽媽注重中文，為他打下好的底子，現在才能創作中文歌詞，後來他到美國唸書，大學選了市場管理、零售相關科系，但回香港後卻一心想去外面闖闖，到跨國連鎖唱片行HMV做市場管理，沒想到連試用期都還沒滿，四個月後就被裁員。

雖然沒有回去接家業，不過潘宇謙對於服裝等流行資訊一直很有興趣，笑說可能是受媽媽影響，「我媽比我還會買，也很潮的。」母子倆曾看上一樣的項鍊，結果媽媽竟搶先一步戴上，讓他驚訝不已，更笑虧身為服裝設計師的姊姊也是嚴重的購物狂，幸好老婆不愛買，對衣服沒慾望。

這次包辦EP的宣傳照、MV等所有造型，是否覺得過癮？他自嘲：「臉皮要厚一點，因為要跟商家借衣服。」也想要多省點錢，所以去逛了廣州的批發市場，看上了一件樣衣，最後花了400元人民幣（約1700元台幣）買回來，朋友看了覺得「很高級」，還問他是不是國際精品，讓他很得意。

至於私下穿衣的風格，他則喜歡混搭，「貴的和便宜的都會同時穿在身上。」也很迷古著，在台灣Long Stay時就常去承德路逛古著選物服飾店，後來甚至和老闆成了朋友，「問他店裡的衣服，他每一件都可以說出來歷。」最近的戰利品就是來自英國皇家空軍的飛行外套，他也蒐藏錶，自豪這些有歷史感的行頭，以後都可以留給雙胞胎兒子。

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