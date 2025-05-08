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湯姆克魯斯宣傳新片點燃東京大樓 與千名粉絲互動3小時

湯姆克魯帥氣現身東京，與千名影迷互動3小時，手比愛心答謝粉絲。（達志影像）湯姆克魯帥氣現身東京，與千名影迷互動3小時，手比愛心答謝粉絲。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《不可能的任務：最終清算》展開全球宣傳巡迴，首站選在亞洲，「阿湯哥」湯姆克魯斯前天與導演克里斯多夫麥奎里、賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫與格雷格塔扎戴維斯等主要演員現身東京首映，儘管細雨綿綿，阿湯哥仍與約千名影迷互動長達3小時，親切握手、合影留念。

湯姆克魯帥氣現身東京，與千名影迷互動3小時，手比愛心答謝粉絲。（達志影像）湯姆克魯帥氣現身東京，與千名影迷互動3小時，手比愛心答謝粉絲。（達志影像）

這是阿湯哥第25次訪日，他感性表示：「我非常喜歡日本，也熱愛這裡的文化與人民，這部電影是為了大家而拍，希望能獲得你們的喜愛，謝謝你們的熱情歡迎。」

格雷格塔扎戴維斯（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、導演克里斯多夫麥奎里、賽門佩吉、龐克萊門捷夫一同現身《不可能的任務：最終清算》東京首映。（UIP提供）格雷格塔扎戴維斯（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、導演克里斯多夫麥奎里、賽門佩吉、龐克萊門捷夫一同現身《不可能的任務：最終清算》東京首映。（UIP提供）

阿湯哥也與88歲的字幕翻譯家戶田奈津子女士再次重逢，她曾為多部阿湯哥主演電影翻譯字幕，並多次在他的訪日活動中擔任翻譯，雖已於2022年退休，兩人仍維持聯繫，尤其兩人生日同為7月3日，阿湯哥每年都會送花致意，過去也曾邀她與家人共度時光，展現真摯友情。

湯姆克魯斯在細雨中為日本粉絲簽名。（UIP提供）湯姆克魯斯在細雨中為日本粉絲簽名。（UIP提供）

首映最後，阿湯哥現場喊出「點燃導火線」，系列經典配樂響起，東京都廳大樓投影播放預告，煙火齊發，點燃全場氣氛。他與劇組昨已抵達首爾，接續展開巡迴，預計造訪坎城、倫敦、紐約等地。

《不可能的任務：最終清算》東京首映霸氣點燃東京都廳舍大樓旁煙火掀起高潮。（UIP提供）《不可能的任務：最終清算》東京首映霸氣點燃東京都廳舍大樓旁煙火掀起高潮。（UIP提供）

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