阿湯哥不可能8深潛玩命 最終清算無冷場

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》展現驚人體態，再度挑戰自我極限。（翻攝自X）

導演麥奎里陪同下海 實現前所未有水下場景

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里再度合作，拍攝過程兩人都超越自我。（翻攝自IG）

記者許世穎／首爾 現場報導

由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》昨在首爾舉行媒體試片，他再度攜手導演克里斯多夫麥奎里，親自上陣完成海拔8000英尺高空攀機翼、潛入32英尺深海探勘等高難度動作，直言：「這是我們在整個系列中學到的所有經驗，是一切的總結！」

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本片延續《不可能的任務：致命清算》的劇情，阿湯哥飾演的伊森韓特再度對抗AI「生存體」威脅，與伊塞莫瑞飾演的大反派蓋布瑞展開間諜攻防戰，全人類命運繫於一身。電影橫跨全球、深入極地，全片169分鐘毫無冷場，讓現場媒體讚嘆是系列最精采一集。

阿湯哥戴特製面罩潛水 每次拍攝長達75分鐘

為呈現潛入俄羅斯潛艦的場景，劇組打造一個深32英尺、可容納900萬公升水的大型水槽，光注水就花了15天、拍攝歷時10天，連導演麥奎里也陪同阿湯哥「下海」。阿湯哥戴著特製面罩潛水，每次拍攝長達75分鐘，水下協調員也驚呼：「這在業界是前所未見的！」

阿湯哥日前在個人社群回顧自己從1985年《黑魔王》開始，拍攝水下場景已超過40年。他說：「我們一直致力將電影創作推向新層次，這部作品就是與導演一起實現前所未有水下場景的機會。」

深潛戲消耗極大體能 阿湯哥拚拍多點鏡頭

雖已受過大量訓練，阿湯哥仍坦言這場深潛戲對體能消耗極大，「除非我和導演親自帶著鏡頭下水合作，否則無法真正推進故事。」拍攝時，面罩內二氧化碳累積極快，他每次停機都盡力清除，只為求多拍幾顆鏡頭、幫導演多留剪接畫面，他更感性表示：「我整個職涯的準備方向，都是朝著這個目標。」

除了奇觀特技，阿湯哥與麥奎里也強調電影的核心始終是「角色」與「故事」，「我們從不是為了製造奇觀而拍攝，若沒故事支撐，再大場面也毫無意義。」本片巧妙串聯整個系列，打造出完整長篇，值得影迷期待。《不可能的任務：致命清算》將於5月17日在台上映。

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