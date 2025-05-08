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兒子哭挺火神的眼淚 羅美玲直呼最棒生命教育

兒子哭挺火神的眼淚 羅美玲直呼最棒生命教育羅美玲（右）在《火神的眼淚》因消防員兒子殉職，找王為一起找真相。
（故事工廠提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕羅美玲在故事工廠音樂劇《火神的眼淚》中，飾演楊大正的媽媽，戲裡楊大正是位因公殉職的消防員，讓她數度崩潰大哭。

羅美玲演出時最有共鳴的一首歌是為楊大正獻唱的《這一天》，「那是一首關於放手與理解的歌，是母親一生的練習題。」她就讀小學三年級的兒子也到劇場支持媽媽演出，在台下哭得比台上的她還慘，讓她看了表示：「這齣戲是最棒的生命教育。」

她提到戲外有陽光的老公Terry與婆婆幫忙照顧3個小孩，「因為有他們，我才有動力。他們是我的陽光，讓我能和角色的悲傷共處。」她表示小孩徹底落實學校所教的防災教育，「每次我燉湯開小火，會提醒我『不能』離開瓦斯爐。」

另外，這齣音樂劇也改編耳熟能詳的歌曲《當我們同在一起》，象徵消防員們把隊友當作生命共同體的感情，楊大正感性說：「團結一心的情誼與找到人生意義的那一刻，都是我生命中曾深刻經歷的情感。」

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