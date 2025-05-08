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宥勝復出路斷 被爆老婆離婚切割

宥勝（左）被爆和老婆林慈惠離婚，經紀人只稱不再對外回應，並無否認離婚消息。（翻攝自臉書）宥勝（左）被爆和老婆林慈惠離婚，經紀人只稱不再對外回應，並無否認離婚消息。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝2023年因強制猥褻同公司女員工，遭判處8個月徒刑、二審緩刑5年，上月曾嘗試拍影片宣布復出，但輿論反彈，短短6天就宣告失敗，復出路斷之後，爆出老婆林慈惠疑似為了兒女的未來，心死與宥勝切割，兩人已離婚，對此，宥勝經紀人回應本報「我收到的回覆是，不再對外回應」，並無否認離婚消息。

林慈惠過往是宥勝的經紀人兼戀人，宥勝曾因家人關係甩了她，改和一位「白富美」交往，後來又回頭找她，林慈惠依舊不離不棄，加上他在2016年猥褻同公司女員工時，林慈惠知情並以愛包容力挺，如今宥勝復出之路中斷，導致林慈惠團購生意大受影響，10年婚姻終於撐不住。

兩人離婚傳出2個原因，其一是林慈惠為了保護孩子，希望他們不要因爸爸惡名受影響，終於下定決心與宥勝切割，也有一說是早在METOO事件爆出前，就疑似其他異性介入，早已離婚，但對於兩種傳聞，宥勝選擇都不回應，連有120萬人追蹤的臉書粉專、IG和YT也全清空。

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