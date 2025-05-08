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娛樂 最新消息

周渝民-與惡2殺青一度出不了戲 難忘被大S溫柔接住

周渝民在暢聊「接住情緒」議題時，難得鬆口提到和大S過往情誼。（記者胡舜翔攝）周渝民在暢聊「接住情緒」議題時，難得鬆口提到和大S過往情誼。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「仔仔」周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎和白潤音等人昨出席新影集《我們與惡的距離2》試片會，劇中探討許多社會議題，也討論加害者與受害者家屬心情，暢談「接住情緒」。

周渝民-與惡2殺青一度出不了戲 難忘被大S溫柔接住導演林君陽（左起）、白潤音、張軒睿、劉子銓、楊貴媚、謝欣穎、于子育、薛仕凌和周渝民昨一起宣傳新戲《我們與惡的距離2》。
（記者胡舜翔攝）

周渝民受訪時提到自己生命中曾多次被溫柔接住，像是過去拍《流星花園》表演得不好時，導演蔡岳勳接住他，「當我精神不好時，熙媛接住我。」罕見主動提到今年2月離世的前女友「大S」徐熙媛。

他表示自己生命中一直以來都有很多貴人在身邊，幽默說：「可能我平時為人表現不錯，都有人來接住我，我很幸運。」而他口中所指的「大S接住他」，應是2007年，他因前女友許瑋倫車禍驟逝，深受打擊，一度傳出憂鬱症復發，大S在他身邊陪伴的時光。

仔仔進出角色不易 坐馬桶與自己對話

仔仔在《與惡2》飾演精神科醫師，面對妻兒意外過世，他有許多憤怒、暴躁和哭戲，他坦言進出角色的心情調適並非容易之事，「我很需要個人空間，哪怕只是獨自待在廁所，坐在馬桶上跟自己不斷進行內心對話都好。」他說殺青後有一段時間無法出戲，只要看到片花，就會進入抑鬱情緒，好在經過一年代謝情緒，如今已能用「周渝民」的身分好好談拍攝點滴。

此外，先前孟耿如因聲援老公黃子佼犯罪惡行，引發《與惡2》抵制潮，最後劇組決定僅留關鍵劇情。細看1、2集，她因飾演男主角周渝民的妻子，職業還是少年保護官，回憶戲份頗重，牽一髮動全身，確實刪不掉。

周渝民指出自己不是投資方也不是製作方，「以演員的角度，我渴望和好演員合作，這整部戲我合作得很開心，我也必須要尊重所有人的聲音。」製作人林昱伶則解釋刪減孟耿如戲份時，也需要顧及整體完整故事線，只能將孟耿如與其他演員沒關聯的戲份刪掉，「若連完整的故事線都要破壞，對觀眾是另一種折磨。」

謝欣穎跟著角色磨出鋼鐵意志

謝欣穎戲裡飾演加害者家屬，住家遭人撒冥紙，還帶著2個小孩生活，讓她被逼入絕境，戲外的她因男友王柏傑酒駕，負面新聞纏身，問她如何處理負能量，謝欣穎指出拍《與惡2》時長居嘉義4個月，下戲就待在房間，不會脫離角色太遠，因此她跟著角色磨練出鋼鐵意志，「我是刀槍不入的，我不會被別人影響。」

劉子銓戲裡飾演無差別攻擊縱火犯，角色罹患思覺失調症、過動症，他提到演出這齣戲時，做什麼都帶著恨意，想法也很黑暗，下戲的方式則是從嘉義搭高鐵回台北看到妹妹「典典寶寶」，他說：「她是我回到劉子銓狀態的鑰匙。」

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