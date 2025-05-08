「泰版鬼家人」雙帥抵台 紅藍情侶帽大撒糖

Billkin（左）、PP Krit昨合體抵台宣傳新片，預計停留4天3夜。（記者朱沛雄攝）

〔記者鍾志均、朱沛雄／桃園報導〕泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》主角「BKPP」Billkin與PP Krit時隔兩年，昨午合體抵台，預計停留4天3夜展開馬拉松宣傳；桃園機場湧入約500名粉絲熱情迎接偶像，現場爆出尖叫聲。

《冥婚鬧泰大》改編台片《關於我和鬼變成家人的那件事》，在泰國票房賣破億，BKPP人氣居高不下；雙帥昨約下午3點40分左右步出機場大廳，戴上紅藍情侶帽，親切向台粉揮手致意，放送臉頰愛心，即使是平日午後，也引來滿滿追星人潮。

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BKPP聽到台粉的呼喊，沿路放慢速度前行，和苦等他們的粉絲說「哈囉」，在現場熱情呼喊下，更特別停下腳步為粉絲簽名，展現親民的一面。

此次兩人隨團隊將參加記者會、首映會和4場映後QA，Billkin開心表示：「這次以演員身分回來，有些興奮，也有壓力！」PP則說：「好想念粉絲們，希望大家會喜歡作品。」

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