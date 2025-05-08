田中圭「串供」永野芽郁！ 肉麻對話遭日媒流出

田中圭（左）、永野芽郁雖否認不倫，但被週刊加碼爆料肉麻對話。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星永野芽郁日前爆出和40歲人夫田中圭搞不倫，兩人堅決否認，日媒《週刊文春》昨加碼爆料兩人曖昧對話，當中出現永野芽郁透過簡訊告白：「我們也太相愛了吧。」狠狠打臉兩人關係。

報導指出，兩人早在今年1月底過著半同居生活，田中圭甚至表示「我真的很喜歡妳家」，永野芽郁回覆「我家的床很適合你吧」，田中圭再回：「是妳適合我啦，有妳的味道。」甜稱「雖然只有7個月，但每天都很濃情蜜意。一直好喜歡妳。」

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不料這段不倫戀曝光後，兩人決定一起串供，田中圭表示「就說是經常一起喝酒的朋友就好了，草草帶過也可以啦，硬拗一下就好。」永野芽郁則回說：「我已經在說謊了。」

針對兩人露骨訊息流出，永野芽郁的公司表示「向本人確認過，她並未傳過那樣的訊息」，再度否認兩人不倫關係；田中圭方則說，「他沒有寫過那些對話，公司選擇相信他說的。」

此外，永野芽郁醜聞連帶影響參演的日劇《新聞主播》，該劇自首集收視14.2%，至最新第4集狂掉剩10.4%創開播新低。

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