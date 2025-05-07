隻身衝溫哥華拍《囍宴》 韓基燦笑喻「最傻決定」

凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文四位新生代演員合作《囍宴》建立好交情。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕新版《囍宴》保留原作的核心精神，透過跨文化與跨世代的演員組合，為經典故事注入全新生命。韓基燦笑稱，自己人生「最傻的決定」，就是一個人飛到溫哥華、身邊沒半個熟人、也沒經紀人，就這麼孤注一擲地加入劇組，「但我因此得到一段最珍貴的經歷。」

凱莉瑪麗陳（右）在《囍宴》和韓基燦互相幫忙，決定假結婚。（翻攝自YouTube）

片中一句「有時候做傻事也很重要」的台詞，讓三人深感共鳴，莉莉葛萊史東笑說：「我覺得最好的演員是不怕出糗的人。你必須願意嘗試、耍笨、全力以赴，即使不一定每次都成功。」韓基燦則補充：「我覺得傻不代表笨，有時候只是先衝了再說。」

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凱莉瑪麗陳也認同表示：「我們都有點傻吧！但這種傻，是在一個安全的創作環境中才可能誕生。這部片的演員們、還有導演安德魯安，真的打造了一個可以讓人安心出糗、放膽探索的地方，這真的很難得。」或許三人所言也道出了人生真諦，唯有在最不設防的時刻，才有可能撞見最誠實的自己。

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