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韓基燦又敬又怕尹汝貞 開拍前讀本被逼哭

尹汝貞（左）和韓基燦合作《囍宴》，戲外他也把她當成自己的奶奶。（翻攝自IG）尹汝貞（左）和韓基燦合作《囍宴》，戲外他也把她當成自己的奶奶。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕由韓裔導演安德魯安執導新片《》，改編自「台灣之光」李安1993年經典作品《喜宴》，帶來耳目一新的文化重塑與世代對話。奧斯卡得主尹汝貞開拍前先「考試」新人韓基燦，對戲時宛如真孫子；凱莉瑪麗陳則將自己出櫃後與家人產生的隔閡，注入角色靈魂。

楊伯文（左起）、韓基燦、尹汝貞、導演安德魯安、凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東日前在《囍宴》首映合影。（翻攝自官方IG）楊伯文（左起）、韓基燦、尹汝貞、導演安德魯安、凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東日前在《囍宴》首映合影。（翻攝自官方IG）

該片描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身分與文化認同的衝突中，經歷各種意外與感動。韓基燦在片中面對尹汝貞飾演的祖母充滿畏懼，他透露開拍前曾拜訪她一同讀劇本，沒想到她一開門就說：「我們來讀本吧。」完全不寒暄，讓他相當緊張。

凱莉《囍宴》出櫃找角色共鳴 對戲莉莉探索酷兒成家考驗

過程中韓基燦真情流露落淚，尹汝貞事後才說那其實是場「考驗」，「因為她不認識我，想確定我準備好了。」韓基燦也感性表示，尹汝貞真的像他奶奶，「不只在戲裡，也在戲外，這種真實感讓我又怕又感激。」更說：「能和奧斯卡得主一起演戲，是我人生最重要的經歷之一。」

飾演安琪拉的凱莉也表示，這部作品對她而言意義非凡。「我是在相對保守的家庭長大的，出櫃的經驗讓我與父母之間有很多沈默與拉鋸。」她將這些情緒投射在角色上：「安琪拉很愛母親，但彼此之間卻有一道牆。我把自己放進角色裡，也藉此重新理解父母。」片中飾演她媽媽的正是亞洲影后陳沖，她大讚陳沖非常慷慨、充滿生命力，又帶點孩子氣，「和她一起共度時光、一起表演真的很榮幸。」

莉莉葛萊史東則說戲外家人一直非常支持她，也將這份穩定與接納，注入角色當中，「在這部片中，其他角色的生活比較混亂，而她就像大家的情緒錨點。」她還透露拍攝婚禮場景時，尹汝貞竟與證婚人的女演員相認，才發現竟是高中同學，「幾十年沒見，竟然在拍片現場重逢，真的太戲劇化了！」《囍宴》將於5月9日在台上映。

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