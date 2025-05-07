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王鈞怒轟「說謊的廚師」！ 詹姆士反控聲明不實 回嗆「繼續煮下去」

知名製作人王鈞（右）與妻子資深經紀人丘秀珠反擊詹姆士。（翻攝自臉書）知名製作人王鈞（右）與妻子資深經紀人丘秀珠反擊詹姆士。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕型男主廚詹姆士與前經紀人丘秀珠爆出合夥糾紛，對方指控詹姆士借錢未還、私接業配，求償約2584萬元，詹姆士日前才發文逐一說明拆夥細節，昨丘秀珠的老公、資深製作人王鈞再發長文回擊，針對詹姆士於經紀合約期間的6項爭議做出說明，怒批對方是「說謊的廚師」，詹姆士稍晚則強硬反控對方是不實聲明，雙方各執一詞。

詹姆士與前經紀人爆出合夥糾紛。（資料照，記者王文麟攝）詹姆士與前經紀人爆出合夥糾紛。（資料照，記者王文麟攝）

王鈞重批詹姆士的發文與事實不符、是在說謊，提到詹姆士稱自己出資200萬研發，但實際上該資本金在公司設立「隔天」就全數轉出，形同空殼公司，「這不僅僅是欺騙，更是違反公司法的犯罪行為吧！」強調丘秀珠與詹姆士簽約時有明確記載「借款300萬元」。對上述指控，詹姆士再次強調自己有親自投入200萬，丘秀珠入股後，詹姆士基於信任交出帳務資料，認為帳務資料被斷章取義公開。

王鈞聲明中指出，詹姆士所稱自己在今年3月發出退出經營聲明，是配合對方律師提議提供過渡期下架商品，但律師函實際內容為「詹姆士所述內容並非事實」，並無所謂「希望提供公司過渡時期來下架商品」之要求，王鈞認為詹姆士曲解原意、亂帶風向，詹姆士則說自己看不太懂對方的說詞，再次強調自己今年1月就表示退出公司、願放棄股份，並希望對方停止使用肖像，不過對方仍執意使用，詹姆士4月發函要求商品下架，對方則表示下架的損失會對詹姆士進行求償。

至於王鈞指控詹姆士於經紀合約期間私接業配案件，卻未公開向外界說明，詹姆士則強調，業配全由傑星公司簽署三方約，他無任何私接行為，也對王鈞的揣測感到受傷，並強調自己會「繼續煮下去」。

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