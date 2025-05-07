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〈人物專訪2-2〉麻衣斷豪門婚2年 忘了如何談戀愛

麻衣恢單後不排斥迎新戀情，有感而發喊話要多愛自己。（記者王文麟攝）麻衣恢單後不排斥迎新戀情，有感而發喊話要多愛自己。（記者王文麟攝）

記者林欣穎／專訪

麻衣2014年嫁給台塑集團金孫王泉仁，2023年以離婚收場，直至去年與前夫的官司才終於告一段落。如今她與前夫仍保持聯繫，偶爾會互相關心，麻衣也期許自己迎來新戀情，還幽默表示自己很想上相親節目，坦言自己已經忘了如何談戀愛，有感而發說：「人生只有一次，要多愛自己一點，時間不等人。」

麻衣剛離婚時與前夫關係比較緊繃、較少聯繫，近年則趨於和緩，偶爾會聊聊近況，對方也會關心家人和小孩的健康，麻衣自認從這段婚姻學到很多，不會因此有陰影，但當了媽媽之後重心大多放在孩子身上，已經不太知道怎麼開始一段感情、如何約會，雖然目前沒有追求對象，但她希望另一半是經濟獨立、互相扶持，不要有賭博或喝太多酒等惡習。

聊到對愛情的想像，麻衣說想和對方一起慢慢過日子，有相同興趣、互相陪伴，一起打高爾夫、看電影、吃美食或是帶狗旅行，她說自己依然在學習愛的路上，「小時候是被愛的，很容易開心，可能到20幾歲都這樣子的」，現在麻衣對愛情的看法有了不同見解，不像以前追求轟轟烈烈，現在更喜歡細水長流，她也強調不能忘了愛自己，「好好做自己，給自己多點愛跟快樂 ，才可以給別人更多快樂。」

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