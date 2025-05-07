〈人物專訪2-1〉麻衣重返台灣演藝圈 點名合作5566

麻衣與兒子感情好，在台灣工作也不忘每天視訊。（記者王文麟攝）

記者林欣穎／專訪

日籍藝人佐藤麻衣來台發展多年，結束9年豪門婚姻沉澱2年後，決定重返演藝圈。麻衣坦言，太久沒有進棚拍照、錄影，感覺還不是那麼適應，更笑說上通告發現很多新人、來賓自己都不認識，不過她積極做準備，還計畫推出YouTube頻道，被問到最想合作藝人，她則點名5566想再與他們見面敘舊。

簽約新經紀公司 同步規劃YT頻道 父罹癌一度陷低潮

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麻衣過去與5566成員孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉以及陳仙梅主持過綜藝《少年特攻隊》，憶起當時每天早上5點就要搭車出發到外縣市拍外景，頂著高溫也要硬上，玩各種闖關遊戲，麻衣講起往事臉上滿是笑容，雖然辛苦但讓她相當懷念，直呼很想要見到大家，還笑虧現在他們都是「中年特攻隊」了，「很想念他們，大家有的都結婚了像協志、仁甫，王少偉偶爾來日本也會問我在不在。」

每月台日兩地飛 曝愛子中文忘光光

時隔2年，麻衣再次將工作重心放在台灣，簽下新的經紀公司，目前台、日兩地飛，平均一個月來台灣一次。麻衣透露，當年來台發展時錯失申請永久居留證的機會，「後來就結婚了，當時想說拿配偶居留證就好，現在變成（申請手續）要重來，就沒機會了。」不過她現在持有工作簽證，在台灣發展並非問題。

顧慮正在日本念書的10歲兒子，麻衣暫不考慮定居台灣，自曝一度想過在台灣置產，但覺得台北房價貴、還需要評估，「如果他（兒子）之後想來台灣念書再說，但他現在在日本上課太開心了。」

聊起兒子麻衣話匣子一開滔滔不絕，提到兒子剛換新班級、還開心跟她分享和朋友在同一班，而麻衣也是學校的家長會成員，儘管有演藝工作要忙，她依然心繫兒子，每天都會與他視訊，「（來台灣）前幾天他都沒講什麼，昨天開始問我什麼時候回去了。」麻衣也說打算今年暑假帶兒子到台灣玩，「他也很喜歡台灣美食，不過他中文都忘光光，看能不能順便上個暑期課，讓他可以喜歡台灣。」

感謝家人支持復出 麻衣媽是最強靠山

麻衣也不忘感謝媽媽「一打二」照顧兒子和毛孩Charo，直呼幸好有媽媽幫忙不然自己肯定抽不開身，而麻衣的父親去年檢查出胰臟癌二期，家人一度陷入低潮，「去年大家情緒都很不好，我比較堅強也可以冷靜思考，媽媽比較擔心，在網路上查資料都會越查越害怕。」原先以為開刀可以完全切除腫瘤，後來沒能完全根除，最近入院開始做新的化療，不過麻衣說爸爸狀況不錯、食慾很好，家人們也都很支持她的工作。

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