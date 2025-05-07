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娛樂 最新消息

陳乃榮新歌示愛 老婆送上鱉鞭酒

陳乃榮新歌示愛 老婆送上鱉鞭酒陳乃榮說婚姻幸福，也分享愛妻之道。
（Heartbeats Production提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳乃榮、賴琳恩結婚8年多，最喜歡一起散步、打電動，兩人有共識不想生小孩，但他卻說家中多了一個一歲半的「女兒」。

原來陳乃榮說的「女兒」是老婆領養的白色米克斯，他說：「狗狗就像自己小孩，我們沒有打算生小孩，兩人世界加上狗狗很幸福，而且下半年還有一些音樂計畫。」

陳乃榮推出新專輯《Whisper》，包辦創作和製作，昨新歌發表會，老婆託人送上性感睡衣和鱉鞭酒，他笑說就算沒喝補酒體力還是很好，自信說：「一個禮拜至少七次，從老婆眼神就知道自己表現好不好。」

新專輯裡陳乃榮老婆最喜歡《如果沒有你我想我已經陣亡了》這首歌，像是愛的告白，他常在路邊經過花店就想買花送老婆，「我終於知道為何《苦盡柑來遇見你》裡的老公（梁寬植）要一直買髮夾給老婆。」不少朋友說他和朴海俊長得很像。

6月22日陳乃榮將在NUZONE開唱，現場還會推出限量版實體專輯。

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