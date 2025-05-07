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丁噹驚喜同台金佩姍 屈膝向一代女皇請安

丁噹驚喜同台金佩姍 屈膝向一代女皇請安丁噹（右）變身小宮女，向一代女皇金佩姍請安。
（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹最近開賣小巨蛋演唱會門票完售，讓她心情很好，另一件開心事則是，她終於和擁有「八點檔女王」封號的前輩金佩姍同台合唱，期盼以後還有機會合作。

丁噹驚喜同台金佩姍 屈膝向一代女皇請安丁噹（右）和金佩姍都唱過許多戲劇歌曲，兩人希望有機會再合作。
（相信音樂提供）

出道至今，丁噹的歌曲深受影視作品劇組青睞，累積了107次搭劇歌曲紀錄，師兄五月天阿信曾說：「以前我們小時候有一位大家叫八點檔女王金佩姍，丁噹就是這時代的金佩姍。」

沒想到最近「金八點」和「丁八點」真的碰面了，金佩姍和丁噹日前在「興傳傳愛」活動上同台合唱《神鵰俠侶》全場驚喜，在後台丁噹還向換上「一代女皇」裝的金佩姍「請安」，開玩笑變身小宮女在旁邊幫忙整理衣服。

除了和金佩姍合唱，丁噹也以清亮嗓音高唱《一樣的月光》等歌曲展現實力，11月15日她將舉辦「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，門票已完售，不少粉絲敲碗再加場，唱片公司也正在研議中。

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