秦漢自嘲靠玩物喪志預防失智 不照鏡子就忘了年紀做18歲愛做的事

秦漢（中）的活潑個性讓劉若英（右）和謝盈萱都能展現放鬆的姿態。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕79歲的金馬影帝秦漢和謝盈萱、編導劉若英昨宣傳Netflix影集《忘了我記得》，秦漢說劉若英原本要他演出她的艦長父親，他立刻聯想到李察吉爾在電影《軍官與紳士》穿的帥氣白色海軍服，一口答應，後來才發現是場誤會，演的輪機長壓根兒沒穿帥氣制服。

秦漢在《忘了我記得》角色原本愛騎重機，後來劉若英得知他私下愛騎腳踏車，就改了角色設定。 （Netflix提供）

暌違24年再接台劇 妙語如珠散發魔力

相隔24年再接台劇的秦漢因重聽，偶爾需要謝盈萱和劉若英在耳旁解釋題目，但不影響妙語如珠的言談以及誇張表情和動作，總逗得大夥樂不可支，劉若英認為秦漢始終保持童心，秦漢也為自己沒變老下了註解：「我做自己18歲愛做的事，只要不要去照鏡子，就會發現一切都沒有改變。」

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戲裡他飾演謝盈萱的爸爸，謝盈萱坦言過去看秦漢作品，角色充滿正氣，擔憂他本人嚴肅不好親近，沒想到合作後發現他和角色一樣愛開玩笑，還說秦漢有魔力，閒聊時不自覺讓她淚流滿面，「我偶爾和他聊天就哭了，他會用疑惑的臉看我，接著就慢慢移動飄走。」讓她自覺很糗。

疫情停止演戲 砸錢花時間玩音響

秦漢戲裡罹患失智症，戲外自嘲靠「玩物喪志」來預防失智症，「年輕就愛聽音樂，但以前都在工作，沒空『玩物』，直到72歲疫情開始，自然停止演戲，就能玩音響、玩機器，算是『誤入歧途』。」他徜徉在浩瀚的音樂之海中，無論古典音樂、爵士音樂都愛，「我花了很多時間從中得到樂趣，但也花了很多錢，算吃到苦頭。」

專挑正中午騎單車去打籃球

劉若英透露劇本中的角色原本愛騎重機，但她和秦漢相處後，發現秦漢私下愛騎腳踏車、愛打籃球，也愛聊外星人，索性將這些特質融入角色。劉若英提到秦漢天天都會選正中午騎腳踏車到籃球場打籃球，因為那時沒人會打擾；打球前還會繞著球場跑9圈，為何是「9圈」這樣精確的數字？主要是因為他認為跑8圈不夠，10圈又太累，這解釋讓人會心一笑。

此外，王柏傑在戲裡飾演年輕版的秦漢，撇嘴笑的表情如出一徹，劉若英解釋自己把秦漢年輕時的照片和王柏傑的照片貼在書房，發現兩人愈看愈相似，秦漢則認為王柏傑的演出狂野又有生命力。

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