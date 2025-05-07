陳美鳳說溜嘴加碼催生 間接認證許瑋甯好孕到

陳美鳳腳傷好轉，已不需靠拐杖行走。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯和邱澤登記結婚3年多，前天傳出懷孕喜訊，但雙方都沒回應，陳美鳳作為2人的好友，昨出席「2025雙北世界壯年運動會」活動被問及此事，間接替小倆口證實懷孕，她樂呵呵回：「台灣人是這樣，（懷孕滿）3個月以後才能說，既然大家知道，我們就恭喜他，邱仔（台語）一定超開心的。」似乎也解答邱澤和許瑋甯尚未表態的原因。

許瑋甯傳出懷孕喜訊。（資料照，記者陳奕全攝）

陳美鳳4月底到日本青森出外景，出國前曾和邱澤夫妻倆聚餐，指出許瑋甯當時肚子尚未顯孕，但狀態一直維持很好，「可能要等懷孕4、5個月比較明顯，我們替她開心，他們夫妻顏值高，很多人都期待他們的第一個小朋友，希望多生一點。」

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陳美鳳平常和邱澤的媽媽透過通訊軟體聊天，昨訪問時追問陳美鳳如何得知好消息，她才突然察覺自己似乎多言，但說出去的話也收不回，才尷尬解釋「看新聞得知喜訊」，但她有傳訊息恭喜邱澤媽媽，至於對方回什麼？陳美鳳四兩撥千斤回：「我也沒有常看LINE啦。」

此外，陳美鳳日前左腳摔到骨裂，生活諸多不便，但也感受台灣人的溫暖，許多人見到她行動不便，都會給予幫助，如今她傷勢已好轉，目前不用靠拐杖、輔助器行走，前兩周到青森出外景，也能自行走路散步，她許願腳傷好了之後，能像過往在忠孝東路散步或是做瑜伽。

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