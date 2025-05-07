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阿順阿忠凸全台 驚險騎遇記

李銘順（後）與李銘忠兄弟倆一起主持公視實境節目。（記者潘少棠攝）李銘順（後）與李銘忠兄弟倆一起主持公視實境節目。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順、李銘忠暌違35年一起旅遊，拍攝公視實境節目《歐吉桑騎士—阿順阿忠的中年危機》化身在地騎士，耗時30天行遍全台。

兄弟倆對於路況還不太熟悉，直呼過程相當忐忑，有次在雨天騎山路，轉彎時突然有大卡車駛過、車子有些打滑讓兩人都驚嚇不已。

李銘順、李銘忠兩兄弟分別為53歲、48歲，對「中年危機」很有感。李銘忠直呼現在變得很怕死，看到受傷影片也很容易有共鳴，「我看到他（影片）膝蓋受傷，我也會覺得膝蓋很痛。」自認體力「斷崖式下滑」，之前跟楊祐寧拍《複身犯》排練一個小時就跑去廁所吐，覺得體力追不上自己想做的事。

李銘順則說他以前不會在意脂肪燃燒，現在有感代謝、體力變差，會去查什麼時候燃燒得最快，「以前我常工作完回去運動，半夜一、二點一樣運動，現在會顧慮起床的時候可能會痠痛，就不會這麼做了。」但他也樂觀表示：「跟它（中年危機）一起共存就不會害怕。」

拍攝中兩人雖然曾遇過意見不合而有小爭論，但兩人沒有隔夜仇、很快就化解，李銘忠提到他13歲時，哥哥李銘順就到外地發展，以前念書時看到哥哥都會躲遠遠的，因為李銘順一回到家就會對他訓話，李銘順則說：「現在不一樣啊，他都會纏著我、來新加坡找我。」李銘忠笑回：「你家舒服嘛！」兄弟之情溢於言表。

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