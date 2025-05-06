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女神卡卡巴西開唱狂吸210萬人朝聖 警方逮嫌犯避免炸彈攻擊

女神卡卡到巴西開唱造成轟動，也幸運避開炸彈攻擊威脅。（法新社）女神卡卡到巴西開唱造成轟動，也幸運避開炸彈攻擊威脅。（法新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕女神卡卡太神了！前幾天到巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘開唱，竟然湧來超過200萬人，空拍人潮場面相當驚人，她事後發文感動談到：「推估有250萬人來看我的演唱，這是史上女性演唱會觀眾最多的一次。」

女神卡卡演唱會空拍人潮相當驚人。（法新社）女神卡卡演唱會空拍人潮相當驚人。（法新社）

不過根據里約市政廳對外宣稱，當天共有210萬人參加了女神卡卡的演唱會，讓人驚訝的是，演唱會其實還面臨了一場炸彈攻擊威脅，所幸警方提早接獲情報部門舉報，先一步逮捕了嫌犯，避免了一場可能發生的炸彈危機。

回顧這次演出，女神卡卡說：「當我演唱開場曲時，看到人群的景象讓我驚嘆不已！」還說：「我希望我能與全世界分享這種感覺。」並鼓勵大家：「如果你迷失了方向，只要你相信自己並努力工作，你就能找到回來的路。」

至於女神卡卡開唱前被攔下的炸彈攻擊，主要出自於一個宣揚仇恨言論，鼓勵青少年極端化，包括自殘和暴力傷人的組織所預謀。

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