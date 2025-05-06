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（百想藝術大賞）《苦盡柑來》廉惠蘭3奪女配 崔代勳獲男配 IU天使降臨爭戲后

IU甜美亮相百想紅毯，獲韓媒大讚彷彿天使降臨。（翻攝自X）IU甜美亮相百想紅毯，獲韓媒大讚彷彿天使降臨。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞昨頒獎，入圍8項大獎的《廉惠蘭》氣勢驚人，至截稿前已包辦了最佳男女配角獎，其中廉惠蘭以「海女母親」一角，3度拿下最佳女配角，堪稱最強綠葉；電視最佳男女新人分別頒給《玉氏夫人傳》秋英宇和《如此親密的背叛者》蔡元彬。

廉惠蘭以《苦盡柑來遇見你》強勢奪下最佳女配角獎，精湛演出感動眾人。（翻攝自X）廉惠蘭以《苦盡柑來遇見你》強勢奪下最佳女配角獎，精湛演出感動眾人。（翻攝自X）崔代勳在《苦盡柑來遇見你》個性浮誇、大男人形象令人印象深刻。（翻攝自X）崔代勳在《苦盡柑來遇見你》個性浮誇、大男人形象令人印象深刻。（翻攝自X）

廉惠蘭先前以《驅魔麵館》、《假面女郎》拿下百想女配角，今年再下一城，在《苦盡柑來遇見你》養活全家庭，堅忍精神感動眾人；男配角崔代勳飾演漁會會長「夫商吉」，個性浮誇，大男人主義，讓人印象深刻。

《苦盡柑來遇見你》講述1950年代愛純和寬植的故事，為今年百想大熱門，並榮獲最佳劇本獎，編劇林恦賰未現身，由金元錫導演代為領獎。

秋英宇在古裝劇《玉氏夫人傳》一人飾兩角，順利奪下電視最佳男新人，他提到爸媽病重，身邊有人照顧，很開心讓他們見到自己拿獎；蔡元彬在《如此親密的背叛者》飾演韓石圭的女兒，父女猜疑戲吸睛，她感謝像爸爸一樣的韓石圭，受到很多照顧。

申東燁（左起）、秀智、朴寶劍擔任本屆主持人。（翻攝自X）申東燁（左起）、秀智、朴寶劍擔任本屆主持人。（翻攝自X）

今年百想超過50位明星亮相，點燃紅毯星光，包括IU、身兼主持人的朴寶劍、以及挑戰影帝寶座的玄彬、《背著善宰跑》CP邊佑錫、金惠奫、惠利全來了，韓媒還以「天使降臨人間」形容IU亮相，林知衍則是一身火紅裝扮，美豔動人。

男星幾乎清一色以黑色西裝亮相，玄彬以《哈爾濱》挑戰影帝，雖然動作稍嫌僵硬，仍努力擠出微笑表情，另外李浚赫、朱智勛等人一樣帥翻全場。

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