李程彬擺攤熱爆 導演喊卡秒奔冷氣房

李程彬在《成功路上》於夜市擺攤，被炎熱的天氣搞到崩潰。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在華視、公視台語台奇幻輕喜劇《成功路上》於夜市擺攤，他對擺攤被警察追趕的橋段印象深刻，笑說拍攝時天氣十分炎熱，不僅得來回奔跑好幾次，一聽到導演喊卡，他和黃奇斌便立刻衝向附近冷氣強勁的店家門口吹冷氣。熱情的店家見狀不僅沒有趕人，還笑著說：「你們進來沒關係啦！」甚至主動搬椅子給他們坐，讓他們感受到滿滿的人情味。

王識賢劇中為了追求事業成功，決定接手經營工廠，卻與妻子張詩盈出現意見分歧。在現實生活中，張詩盈提及夫妻相處之道，坦言有時的確會不懂丈夫的消費，但她強調：「只要不是影響到家庭的必要開銷，我們都會尊重彼此。」更幽默地補充道：「為了家庭和諧，適時掐自己大腿還是要的啦！」

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吳翰林首次挑戰全台語演出，1997年出生的他，為了要融入1989年的時代背景，在準備角色功課時，除了角色本身的個性、表達外，他分享：「聽了很多屬於《成功路上》時期的歌，其中識賢哥的台語歌也聽了不少，看了當時的節目片段，試圖更了解、靠近屬於小建中的青少年氛圍。」

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