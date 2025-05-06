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民雄鬼屋遶境祈求不卡陰 毛祁生自曝前世是將軍

民雄鬼屋遶境祈求不卡陰 毛祁生自曝前世是將軍毛祁生（左起）、朴靖恆、許瑋澤參與大直北順宮遶境大典。
（海王天璽提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆前天現身北市大直北順宮遶境大典，為即將開拍演出的影集《民雄鬼屋》祈求順利、平安。該劇與台灣宗教傳統習俗有關，會有不少片段還原神明消除邪祟、驅鬼等神明辦事的過程。

毛祁生透露，自己因前世是將軍，體質格外敏感，常常能感知到一般人難以察覺的靈異現象。近期即將開拍靈異題材影劇作品，他笑說：「希望藉由王爺庇佑，保佑平安，也讓拍攝過程一切順利！」展現了對表演工作的敬重與對信仰的虔誠。

徐瑋澤談到，媽媽近期因身體不適，精神狀況時常緊張，他在繁忙的工作之餘，努力抽出時間陪伴家人。他真摯祈願：「希望家人健康平安，才能讓我在工作上無後顧之憂努力前行。」

朴靖恆從小由奶奶照顧長大，年初奶奶因病離世，讓他傷心難過很久。更因奶奶頭七時，他感受到奶奶有回家看看親人，所以想藉由參與這次的遶境，向王爺祈求讓奶奶跟隨神明好好安息。

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