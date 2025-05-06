鑽石舞台之夜8月台中飆唱 胡瓜感謝多位大咖紅包價助陣

胡瓜（右）和歐漢聲搭檔主持「鑽石舞台之夜」演唱會，8月移師台中舉辦。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將在8月2、3日前進台中，邀來洪榮宏、翁立友、曾心梅等歌王歌后助陣，胡瓜透露二月北流兩場演出結束後，獲得了好口碑，不僅有5個單位來邀約演出，很多歌手如庾澄慶、張清芳、李宗盛、張信哲也來聯絡，他會一一再去邀請，台中絕對不是最後一站。

洪榮宏將助陣「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者潘少棠攝）

胡瓜表示這次的製作成本粗估為1600萬，直言很多弱勢團體需要善款，目前還沒賣票就已經為他們募得了400萬，更感謝藝人朋友來參與也都是收「紅包價」，雖然演唱會帶有公益性質，但他身為總導演，還是要做出一場精彩的秀。

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洪榮宏昨天因胃食道逆流、嗓子較使不出力，他坦言見到老朋友很緊張，胡瓜也回憶當年洪榮宏做主秀，自己身為主持人常和他合作「歌中劇」，這次也會再搭配。翁立友則視洪宏榮為「財神爺」，「台語歌壇能夠延續到現在，真的要感謝洪一峰老師和洪榮宏大哥的堅持。」

「歐弟」歐漢聲身為班底，也被問起舊愛Makiyo最近鬧出許多風波，是否有關心她？他低調表示：「希望大家一起來做善事。我們每一場都辦得很開心，賓主盡歡。」鬆口可以買票送她。台中場門票5月8日在年代售票和四大超商開賣。

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