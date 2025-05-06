晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鑽石舞台之夜8月台中飆唱 胡瓜感謝多位大咖紅包價助陣

胡瓜（右）和歐漢聲搭檔主持「鑽石舞台之夜」演唱會，8月移師台中舉辦。（記者潘少棠攝）胡瓜（右）和歐漢聲搭檔主持「鑽石舞台之夜」演唱會，8月移師台中舉辦。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將在8月2、3日前進台中，邀來洪榮宏、翁立友、曾心梅等歌王歌后助陣，胡瓜透露二月北流兩場演出結束後，獲得了好口碑，不僅有5個單位來邀約演出，很多歌手如庾澄慶、張清芳、李宗盛、張信哲也來聯絡，他會一一再去邀請，台中絕對不是最後一站。

洪榮宏將助陣「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者潘少棠攝）洪榮宏將助陣「鑽石舞台之夜」演唱會。（記者潘少棠攝）

胡瓜表示這次的製作成本粗估為1600萬，直言很多弱勢團體需要善款，目前還沒賣票就已經為他們募得了400萬，更感謝藝人朋友來參與也都是收「紅包價」，雖然演唱會帶有公益性質，但他身為總導演，還是要做出一場精彩的秀。

洪榮宏昨天因胃食道逆流、嗓子較使不出力，他坦言見到老朋友很緊張，胡瓜也回憶當年洪榮宏做主秀，自己身為主持人常和他合作「歌中劇」，這次也會再搭配。翁立友則視洪宏榮為「財神爺」，「台語歌壇能夠延續到現在，真的要感謝洪一峰老師和洪榮宏大哥的堅持。」

「歐弟」歐漢聲身為班底，也被問起舊愛Makiyo最近鬧出許多風波，是否有關心她？他低調表示：「希望大家一起來做善事。我們每一場都辦得很開心，賓主盡歡。」鬆口可以買票送她。台中場門票5月8日在年代售票和四大超商開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中