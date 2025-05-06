搜查瑠公圳磨7年 朱栢康來台撿到寶

朱栢康在獲得香港金像獎之後來台，與《搜查瑠公圳》劇組會合積極宣傳電影。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》籌備7年終於要上映，昨天舉行媒體試映會，吸引近300人進場支持，才剛獲得香港金像獎最佳男配角的朱栢康特地來台宣傳，表示來台灣的第一部電影就獻給《搜查瑠公圳》，直呼非常值得，潘儀君則笑說：「很開心跟我的偶像站在一起（指朱栢康），希望不要再等7年！」氣氛相當歡樂。

李雪在《搜查瑠公圳》飾演被害者，死狀淒慘。

（伯樂影業提供）

港星朱栢康以電影《破‧地獄》獲得第43屆香港電影金像獎最佳男配角，昨天首次看完《搜查瑠公圳》，有感而發：「這個角色對我來講，看到劇本時，我覺得我自己撿到寶！是很有層次的一個角色！」在旁的李雪笑說：「撿到『寶』是在講我嗎？！」讓全場觀眾笑翻。

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《搜查瑠公圳》朱栢康（左起）、李雪、導演賴俊羽、出品人代表邱瓈寬、伯樂影業總經理林敬修、梁修身、朱軒洋、潘儀君、王振復、姚淳耀昨齊聚松仁威秀，與觀眾互動。（伯樂影業提供）

李雪在片中飾演朱栢康的情人阿美，她在電影一開場就慘被分屍，電影公司使用一比一還原的翻模技術，做出了兩顆令人發麻的頭顱，李雪臉上覆蓋10幾層石膏，只露出鼻孔，讓原先以為自己沒有幽閉恐懼症狀的她，驚覺：「拍完我才發現我可能有幽閉恐懼症！」事後甚至不敢直視自己的假人頭，直呼「我不要！」

在電影中吃盡苦頭的李雪，談起和他對戲最多的演員朱栢康，過程中讓她受益良多且很過癮，直呼很感謝他，「他會主動和我聊天、安慰我，拍戲時還會不斷道歉問我還好嗎，讓我更能自然地投入情緒，非常感動。」電影在5月22日上映。

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