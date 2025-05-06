晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搜查瑠公圳磨7年 朱栢康來台撿到寶

朱栢康在獲得香港金像獎之後來台，與《搜查瑠公圳》劇組會合積極宣傳電影。（伯樂影業提供）朱栢康在獲得香港金像獎之後來台，與《搜查瑠公圳》劇組會合積極宣傳電影。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》籌備7年終於要上映，昨天舉行媒體試映會，吸引近300人進場支持，才剛獲得香港金像獎最佳男配角的朱栢康特地來台宣傳，表示來台灣的第一部電影就獻給《搜查瑠公圳》，直呼非常值得，潘儀君則笑說：「很開心跟我的偶像站在一起（指朱栢康），希望不要再等7年！」氣氛相當歡樂。

搜查瑠公圳磨7年 朱栢康來台撿到寶李雪在《搜查瑠公圳》飾演被害者，死狀淒慘。
（伯樂影業提供）

港星朱栢康以電影《破‧地獄》獲得第43屆香港電影金像獎最佳男配角，昨天首次看完《搜查瑠公圳》，有感而發：「這個角色對我來講，看到劇本時，我覺得我自己撿到寶！是很有層次的一個角色！」在旁的李雪笑說：「撿到『寶』是在講我嗎？！」讓全場觀眾笑翻。

《搜查瑠公圳》朱栢康（左起）、李雪、導演賴俊羽、出品人代表邱瓈寬、伯樂影業總經理林敬修、梁修身、朱軒洋、潘儀君、王振復、姚淳耀昨齊聚松仁威秀，與觀眾互動。（伯樂影業提供）《搜查瑠公圳》朱栢康（左起）、李雪、導演賴俊羽、出品人代表邱瓈寬、伯樂影業總經理林敬修、梁修身、朱軒洋、潘儀君、王振復、姚淳耀昨齊聚松仁威秀，與觀眾互動。（伯樂影業提供）

李雪在片中飾演朱栢康的情人阿美，她在電影一開場就慘被分屍，電影公司使用一比一還原的翻模技術，做出了兩顆令人發麻的頭顱，李雪臉上覆蓋10幾層石膏，只露出鼻孔，讓原先以為自己沒有幽閉恐懼症狀的她，驚覺：「拍完我才發現我可能有幽閉恐懼症！」事後甚至不敢直視自己的假人頭，直呼「我不要！」

在電影中吃盡苦頭的李雪，談起和他對戲最多的演員朱栢康，過程中讓她受益良多且很過癮，直呼很感謝他，「他會主動和我聊天、安慰我，拍戲時還會不斷道歉問我還好嗎，讓我更能自然地投入情緒，非常感動。」電影在5月22日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中