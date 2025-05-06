麋先生延長畢業季影像募集 助考生圓夢

麋先生鼓勵畢業生勇敢追夢，以諾（左二）也分享過去媽媽陪他奔波考音樂班的辛勞。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕又到了畢業季，麋先生歌曲《去飛翔》鼓勵勇敢追夢，被不少學子封為「畢業季療癒神曲」，近期舉辦的「去飛翔畢業季」影像募集活動，也引起很大迴響，投稿踴躍，其中還有一位媽媽寫下近千字真摯長信，盼替女兒「圓夢」。

其實這對母女都是麋先生的忠實粉絲，眼看影像募集活動截止日恰逢國中會考，這位媽媽特別寫信為女兒爭取機會，信中寫道：「對她（女兒）來說，能夠參與這樣一個與『夢想』有關的活動，不只是為了投稿，而是青春裡的一場小儀式。」

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麋先生團員深受感動，隨即與公司討論，將活動截止日延長到5月25日，也是國中會考之後，希望讓更多畢業生也有機會參與投稿。

母親節將至，以諾也回憶起學生時代多次報考音樂班，母親總是親自陪他搭火車南北奔波、往返5小時，支持他的音樂夢，可惜的是，11年前麋先生拿下第一座金曲獎，卻也是母親離世的一年，遺憾無緣讓媽媽見證一切。

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