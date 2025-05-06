蔡依林頂美杜莎慾望桂冠6月出輯-天后親自打造Pleasure 創作歌詞自我療癒

蔡依林頭頂「美杜莎慾望桂冠 」，預告新專輯6月回歸。

（凌時差音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕相隔6年，「Jolin」蔡依林第15張新專輯《Pleasure》終於將在6月推出，透過文學戲劇中常探討的「七宗罪」去挖掘「慾望」的面貌，首波概念視覺照曝光，她頭頂著赤蛇纏繞的「美杜莎慾望桂冠」，為新專輯揭開序幕。

提到新專輯概念，要回溯到2022年無意間看到一部紀錄片，引發她對「Pleasure」的深度好奇，認為不單只是字面翻譯上的「愉悅」，也好奇「我的Pleasure」到底是什麼，於是從內心自問自答開始，不斷向外尋找答案，從無到有完成這張創作專輯。

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她這回也擔綱專輯製作人，參與大部分的詞曲創作，「之前等合適的歌詞卡關了兩三年，有天突然想說不然我來試試看，寫了第一首歌後覺得很有成就感，就愈寫愈多首，一寫完就發給經紀人看。」

她笑稱歌詞創作猶如自我療癒，專輯製作過程也因為求好心切，其中一首歌的編曲就改了34個版本，坦言是屬於不斷自我推翻又重建的製作人，「整個製作過程就是我的Pleasure旅程，愉悅不等於極致的快樂，會先感受到痛苦，獲得滿足之後又感受到自負，又再回到內心的自我懷疑，不斷輪迴。」 同名主打單曲《Pleasure》5月28日零點上線。

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