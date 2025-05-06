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鄧麗君逝世30年筠園5月8日辦音樂會 傳奇遺作情歌最愛夜霧時6月推出

鄧麗君逝世30年筠園5月8日辦音樂會 傳奇遺作情歌最愛夜霧時6月推出鄧麗君紀念音樂會5月8日將在筠園登場。
（鄧麗君文教基金會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕走紅國際的永恆巨星鄧麗君逝世將滿30年，5月8日忌日當天，在她長眠處金寶山「筠園」將舉辦「鄧麗君逝世30週年懷念音樂會」，預期會有來自各地的粉絲追悼她。另外她從未曝光過的傳奇遺作《情歌最愛夜霧時》也將在6月下旬推出。

鄧麗君生前未發表的歌曲，也將在6月推出。（鄧麗君文教基金會提供）鄧麗君生前未發表的歌曲，也將在6月推出。（鄧麗君文教基金會提供）

鄧麗君唱過無數經典歌曲，由「鄧麗君文教基金會」所舉辦的「歌迷最愛Top30」票選歌單排名也揭曉，最經典的《我只在乎你》以跨越時空的告白力量榮登冠軍，另外阿信、陶喆等許多歌手都翻唱過的《月亮代表我的心》排名第二，前五名歌曲還包括日文歌《北國之春》，以及《甜蜜蜜》、《小城故事》等。

5月8日上午10點，在「筠園」舉辦的懷念音樂會將由來自南投奧萬大森林深處的樂團「親愛愛樂」演出，現場也能看到世界各地鄧麗君歌迷愛心獻花所呈現的佈置，當天包括「鄧麗君文教基金會」董事長鄧長富（鄧麗君三哥）和她的大哥鄧長安，以及專程從日本飛來的鄧麗君日本經紀人舟木稔都將一同出席。

之前鄧麗君在日本的唱片公司於倉庫中發現神秘未發表音源，計畫於6月發行這首從未曝光的日文歌曲《情歌最愛夜霧時》，這首歌由曾為她創作《償還》與《我只在乎你》的日本作曲家三木剛與作詞家荒木豐久聯手打造，讓歌迷充滿期待。

雖然鄧麗君過世將屆30年，但她的歌聲仍是華人世界的集體記憶，常出現在影視作品裡，在好萊塢漫威電影《尚氣》中梁朝偉還與她跨時空對唱《但願人長久》。

此外，韓國天王G-Dragon（權志龍）新歌《Drama》MV中也置入一句《月亮代表我的心》中文歌詞向鄧麗君經典致敬。

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