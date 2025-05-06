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娛樂 最新消息

游安順電台賣藥創奇蹟 蘇晏霈誇戲感像內建GPS

蘇晏霈（右）在《好運來》飾演游安順公司的員工。（民視提供）蘇晏霈（右）在《好運來》飾演游安順公司的員工。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕游安順近期在八點檔《好運來》飾演賣「神奇藥品」起家的生技公司董事長，隔5年再回民視拍戲，他俏皮說：「太久沒回來了，謝謝大家還記得我，還這麼熱情款待。」

談起角色「江春發」，游安順說他不是一位普通的頭家，而是靠著一張能把「黑狗兄」說成「白馬王子」的嘴，在地方電台賣藥賣到嚇嚇叫，短短幾年就滾出驚人財富，然後華麗轉身投入生技產業，他直讚：「根本就是一部活生生的台灣奇蹟。」

蘇晏霈飾演游安順的員工，再次和金鐘級的前輩合作讓她既興奮又「皮皮剉」，她說：「跟順哥對戲真的超像在充電，他的戲感準到像內建GPS，而且超會帶戲，跟他對戲只要放空跟著他走，情緒就會自然而然跑出來。」

蘇晏霈笑說，游安順一出場的台詞就「落落長」，簡直像在背一本「賣藥SOP」，但前輩可不是照本宣科，還會加很多「歐吉桑」、「少年仔」的即興口氣，讓蘇晏霈直呼：「真的太讚了！超佩服他的。」

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